ЗСУ знищили понад 170 окупантів РФ та пункт управління БпЛА на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 29.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупанти завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 135 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та у бік Кам’янки, дотепер триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками, досі триває один бій.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.