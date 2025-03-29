Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 боєзіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 143 бойових зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 бойових зіткнень.
- Українські захисники стримують і дезорганізовують плани ворога, завдаючи значних втрат у живій силі та техніці.
- Російські загарбники накладають обстріли на населені пункти різних областей, що призводить до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.
Актуальна ситуація на фронті 29 березня
Оперативна інформація станом на 16.00 29.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії, в напрямку Піщаного та неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває досі.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Три бойові зіткнення тривають досі.
На Торецькому напрямку противник 12 разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 45 атак, 13 бойових зіткнень досі тривають.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Розливу. Шість бойових зіткнень продовжуються досі.
На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в напрямках Садового та Придніпрянського, успіху не мав.
У Курській області українські оборонці відбили 17 атак росіян, ще два бойові зіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
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