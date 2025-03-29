Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 29.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває досі.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії, в напрямку Піщаного та неподалік Загризового.

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Торецькому напрямку противник 12 разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 45 атак, 13 бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Розливу. Шість бойових зіткнень продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в напрямках Садового та Придніпрянського, успіху не мав.