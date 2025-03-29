Между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 143 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Произошло более 140 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ за сутки.
- Украинские защитники успешно дезорганизуют планы врага, нанося значительные потери в живой силе и технике.
- Российские захватчики накладывают обстрелы на населенные пункты, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Актуальная ситуация на фронте 29 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Украинские воины сегодня остановили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия, в направлении Песчаного и неподалеку Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Надежды, Ямполевки, Колодцев, Торского, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток кафиров продвинуться вперед в направлениях Майского, Александро-Шультиного, Предтечиного, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении противник 12 раз атаковал неподалеку от Крымского, Торецкого и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Сандровка, Новоалександровка Силы обороны сдерживают давление противника и остановили 45 атак, 13 боевых столкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал близ Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобковое, пока одно боевое столкновение продолжается.
В Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепрянского, успеха не имел.
В Курской области украинские защитники отбили 17 атак россиян, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах пять управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — с реактивных систем залпового огня.
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