Между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток кафиров продвинуться вперед в направлениях Майского, Александро-Шультиного, Предтечиного, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Надежды, Ямполевки, Колодцев, Торского, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия, в направлении Песчаного и неподалеку Загрызового.

Украинские воины сегодня остановили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Торецком направлении противник 12 раз атаковал неподалеку от Крымского, Торецкого и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Сандровка, Новоалександровка Силы обороны сдерживают давление противника и остановили 45 атак, 13 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал близ Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобковое, пока одно боевое столкновение продолжается.

В Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепрянского, успеха не имел.