ВСУ уничтожили более 170 оккупантов РФ и пункт управления БпЛА на Покровском направлении

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 198 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно действуют против противника, уничтожая более 170 оккупантов и пункт управления БпЛА на Покровском направлении.
- С начала суток произошло 198 боевых столкновений, в результате которых украинские воины отразили попытки врага продвинуться вглубь территории.
Актуальная ситуация на фронте 29 марта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 29.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупанты нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив одну ракету и 135 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и совершили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, до сих пор продолжаются боестолкновения. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.
На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и недалеко от Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполевки, Колодцев, Торского в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.
На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного. Две атаки уже остановлены нашими защитниками, до сих пор идет один бой.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультиного, Предтечиного, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.
В Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку от Крымского, Торецкого и в направлении Делиевки. В настоящее время все атаки отражены.
На Покровском направлении захватнические подразделения 73 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Срибное, До сих пор длится четыре боестолкновения.
Удары авиации подверглись населенным пунктам Алексеево-Дружковка, Александрополь, Сухой Яр, Полтавка, Казацкое, Мирноград, Покровск, Чунишино, Гришино, Новоалександровка и Новопавловка.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 193 окупантов, 174 из них — безвозвратно.
На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал близ Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам Зеленая Роща и Поддубное.
На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю, Новополю и Зеленому Полю.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобковое.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 17 авиационных ударов с применением 22 управляемых бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
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