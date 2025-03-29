ВСУ уничтожили более 170 оккупантов РФ и пункт управления БпЛА на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 29.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупанты нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив одну ракету и 135 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и совершили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, до сих пор продолжаются боестолкновения. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и недалеко от Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполевки, Колодцев, Торского в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.

На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного. Две атаки уже остановлены нашими защитниками, до сих пор идет один бой.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультиного, Предтечиного, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.