Ситуация на фронте. ВСУ отразили 50 атак армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики не прекращают наносить удары по населенным пунктам Сумской и Харьковской областей. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александровка, Миропольское, Клиновая Новоселовка, Покровка, Порозок, Белая Береза, Шалыгино, Малушино, Петрушевка, Нововасиловка под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Угроиды, Миропольское, Краснополье.

На Торецком направлении противник 17 раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Делиевки и Щербиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Белой Горы.

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Ямполевка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

В Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызового и в сторону Богуславки, продолжается одно боеприкосновение.

На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Волчанска.

На Покровском направлении сегодня враг 50 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовых действия в районе Привольного. Авиационный удар потерпел Новополь.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки и севернее Нестерянки. Авиаудары получили Каменское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло два боестолкновения с противником.