Ситуация на фронте. ВСУ отразили 50 атак армии РФ на Покровском направлении

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 116.
Главные тезисы
- Более 100 боевых столкновений произошло вдоль всей линии фронта за сутки, среди них успешная оборона ВСУ против 50 атак на Покровском направлении.
- Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Сумской и Харьковской областей, а также в других районах.
- Артиллерийские обстрелы и авиаудары затронули несколько населенных пунктов, а боевые столкновения продолжаются на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 28 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Захватчики не прекращают наносить удары по населенным пунктам Сумской и Харьковской областей. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александровка, Миропольское, Клиновая Новоселовка, Покровка, Порозок, Белая Береза, Шалыгино, Малушино, Петрушевка, Нововасиловка под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Угроиды, Миропольское, Краснополье.
На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Волчанска.
В Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызового и в сторону Богуславки, продолжается одно боеприкосновение.
На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Ямполевка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.
На Северском направлении противник производит одно наступательное действие вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении противник 17 раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Делиевки и Щербиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 50 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Андреевка.
На Новопавловском направлении наши защитники отбивали 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовых действия в районе Привольного. Авиационный удар потерпел Новополь.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки и севернее Нестерянки. Авиаудары получили Каменское и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении произошло два боестолкновения с противником.
На Курском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений, три из них продолжаются. Кроме того, враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 32 КАБ и совершил 199 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 из реактивных систем залпового огня.
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