ВСУ под Волчанском уничтожили 11 оккупантов РФ и 5 бронемашин — видео

Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отразили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.

ВСУ отразили штурм армии РФ под Волчанском

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным ОСУВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) Sky riders. Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм окупантов.

В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ — 5 единиц и 11 окупантов — 200.

Как украинские пилоты дронов охотятся за врагом, показали на видео 113 отдельная бригада Сил Территориальной обороны.

МТ-ЛБ — это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, созданный и принятый на вооружение советской армией в 1964 году. Машина выпускалась на Харьковском тракторном заводе и других советских предприятиях по всему Союзу.