ВСУ под Волчанском уничтожили 11 оккупантов РФ и 5 бронемашин — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ под Волчанском уничтожили 11 оккупантов РФ и 5 бронемашин — видео

ОСГВ "Хортица"
Мотолыга
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Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отразили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные отразили наступление российских оккупантов у Волчанска, уничтожив 11 вражеских солдат и 5 бронемашин.
  • В ходе боев были задействованы разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, что позволило успешно обороняться от оккупантов.
  • На видео можно увидеть, как украинские пилоты дронов Сил Территориальной обороны преследуют и уничтожают вражескую технику.

ВСУ отразили штурм армии РФ под Волчанском

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным ОСУВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) Sky riders. Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм окупантов.

В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ — 5 единиц и 11 окупантов — 200.

Как украинские пилоты дронов охотятся за врагом, показали на видео 113 отдельная бригада Сил Территориальной обороны.

МТ-ЛБ — это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, созданный и принятый на вооружение советской армией в 1964 году. Машина выпускалась на Харьковском тракторном заводе и других советских предприятиях по всему Союзу.

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