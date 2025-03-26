ВСУ под Волчанском уничтожили 11 оккупантов РФ и 5 бронемашин — видео

Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отразили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили наступление российских оккупантов у Волчанска, уничтожив 11 вражеских солдат и 5 бронемашин.
- В ходе боев были задействованы разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, что позволило успешно обороняться от оккупантов.
- На видео можно увидеть, как украинские пилоты дронов Сил Территориальной обороны преследуют и уничтожают вражескую технику.
ВСУ отразили штурм армии РФ под Волчанском
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По данным ОСУВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) Sky riders. Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм окупантов.
В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ — 5 единиц и 11 окупантов — 200.
Как украинские пилоты дронов охотятся за врагом, показали на видео 113 отдельная бригада Сил Территориальной обороны.
МТ-ЛБ — это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, созданный и принятый на вооружение советской армией в 1964 году. Машина выпускалась на Харьковском тракторном заводе и других советских предприятиях по всему Союзу.
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