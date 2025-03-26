ЗСУ під Вовчанськом знищили 11 окупантів РФ та 5 бронемашин — відео

Українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.

ЗСУ відбили штурм армії РФ під Вовчанськом

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

За даними ОСУВ, біля Вовчанська свою майстерність продемонстрували пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Sky riders". Спільно з іншими підрозділами вони успішно зупинили штурм окупантів.

У результаті бойової роботи було знищено: МТ-ЛБ — 5 одиниць та 11 окупантів — 200.

Як українські пілоти дронів полюють на ворога, показали на відео 113 окрема бригада Сил Територіальної оборони.

МТ-ЛБ — це багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, який був створений і прийнятий на озброєння радянською армією у 1964 році. Машина випускалась на Харківському тракторному заводі та інших радянських підприємствах у всьому Союзі.