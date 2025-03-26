ЗСУ під Вовчанськом знищили 11 окупантів РФ та 5 бронемашин — відео

Українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.
Головні тези:
- Українські бійці відбили напад окупантів біля Вовчанська, знищивши 11 ворожих солдатів та 5 бронемашин.
- Військовики використовували розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси для успішної оборони.
ЗСУ відбили штурм армії РФ під Вовчанськом
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
За даними ОСУВ, біля Вовчанська свою майстерність продемонстрували пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Sky riders". Спільно з іншими підрозділами вони успішно зупинили штурм окупантів.
У результаті бойової роботи було знищено: МТ-ЛБ — 5 одиниць та 11 окупантів — 200.
Як українські пілоти дронів полюють на ворога, показали на відео 113 окрема бригада Сил Територіальної оборони.
МТ-ЛБ — це багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, який був створений і прийнятий на озброєння радянською армією у 1964 році. Машина випускалась на Харківському тракторному заводі та інших радянських підприємствах у всьому Союзі.
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