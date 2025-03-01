Українські прикордонники знищили бліндажі армії РФ під Вовчанськом — відео

Військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області — втрати росіян склали 14 військових.
Головні тези:
- Українські прикордонники відпрацювали по бліндажах армії РФ у Харківській області, завдаючи значних втрат ворогові.
- Бійці бригади “Гарт” використовували дрони та міномети для завдання вогневих ударів по бліндажах противника.
Прикордонники спалили бліндажі російських окупантів
Бійці бригади "Гарт" дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах противника, який намагається закріпитися на Вовчанському напрямку.
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