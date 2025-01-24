Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ на півдні України — відео

Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили засіб радіоелектронної боротьби та антенне обладнання російських загарбників на півдні.
Головні тези:
- Прикордонники України за допомогою FPV-дронів знищили РЕБ армії РФ на півдні країни.
- Державна прикордонна служба оприлюднила відео ефективної операції знищення ворожого обладнання.
- Ефективність використання безпілотників українськими прикордонниками свідчить про важливий внесок у забезпечення безпеки країни.
Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
Також пілоти ДПСУ уразили російський пункт спостереження.
Українські прикордонники показали збиття російських дронів
Українські прикордонники збили два російські дрони «Герань». Безпілотники знищили на півночі України.
Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі, — йдеться у повідомленні.
Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.
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