Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ на півдні України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ на півдні України — відео

ДПСУ
РЕБ

Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили засіб радіоелектронної боротьби та антенне обладнання російських загарбників на півдні.

Головні тези:

  • Прикордонники України за допомогою FPV-дронів знищили РЕБ армії РФ на півдні країни.
  • Державна прикордонна служба оприлюднила відео ефективної операції знищення ворожого обладнання.
  • Ефективність використання безпілотників українськими прикордонниками свідчить про важливий внесок у забезпечення безпеки країни.

Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

На півдні аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили самохідний комплекс РЕБ та сховане антенне обладнання ворога. Завдяки роботі операторів БПЛА знайдені цілі були знищені FPV-дронами.

Також пілоти ДПСУ уразили російський пункт спостереження.

Українські прикордонники показали збиття російських дронів

Українські прикордонники збили два російські дрони «Герань». Безпілотники знищили на півночі України.

Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі, — йдеться у повідомленні.

Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.

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Категорія
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ДПСУ
Українські прикордонники збили два дрони РФ "Герань" — відео

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