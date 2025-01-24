Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ на півдні України — відео

Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили засіб радіоелектронної боротьби та антенне обладнання російських загарбників на півдні.

Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

На півдні аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили самохідний комплекс РЕБ та сховане антенне обладнання ворога. Завдяки роботі операторів БПЛА знайдені цілі були знищені FPV-дронами. Поширити

Також пілоти ДПСУ уразили російський пункт спостереження.

Українські прикордонники показали збиття російських дронів

Українські прикордонники збили два російські дрони «Герань». Безпілотники знищили на півночі України.

Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі, — йдеться у повідомленні.

Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.