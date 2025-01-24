Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ на юге Украины — видео

Пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили средство радиоэлектронной борьбы и антенное оборудование российских захватчиков на юге.

Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

На юге аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили самоходный комплекс РЭБ и скрытое антенное оборудование врага. Благодаря работе операторов БПЛА найденные цели были уничтожены FPV-дронами. Поделиться

Также пилоты ГПСУ поразили российский пункт наблюдения.

Украинские пограничники показали сбитие российских дронов

Украинские пограничники сбили два российских дрона «Герань». Беспилотники уничтожили на севере Украины.

Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере, — говорится в сообщении.

Российский БПЛА Герань начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.