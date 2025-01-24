Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ на юге Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ на юге Украины — видео

ГПСУ
РЭБ
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Пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили средство радиоэлектронной борьбы и антенное оборудование российских захватчиков на юге.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили РЭБ армии РФ на юге Украины, что свидетельствует об эффективности применения новейших технологий в безопасности страны.
  • Операция по уничтожению вражеского оборудования была зафиксирована на видео и опубликована Государственной пограничной службой, подчеркивая успех украинских пограничников в обеспечении безопасности территории страны.
  • Успешные операции украинских пограничников с дронами подчеркивают важность инновационных технологий в современной военной борьбе и обеспечении безопасности национальных границ.

Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

На юге аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили самоходный комплекс РЭБ и скрытое антенное оборудование врага. Благодаря работе операторов БПЛА найденные цели были уничтожены FPV-дронами.

Также пилоты ГПСУ поразили российский пункт наблюдения.

Украинские пограничники показали сбитие российских дронов

Украинские пограничники сбили два российских дрона «Герань». Беспилотники уничтожили на севере Украины.

Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере, — говорится в сообщении.

Российский БПЛА Герань начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.

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