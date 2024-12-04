Украинские пограничники сбили два дрона РФ "Герань" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники сбили два дрона РФ "Герань" — видео

ГПСУ
Украинские пограничники сбили два дрона РФ "Герань" — видео
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Украинские пограничники сбили два российских дрона «Герань». Беспилотники уничтожили на севере Украины.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники сбили два российских дрона 'Герань' на севере Украины.
  • Российские беспилотники типа Герань используются вместе с крылатыми ракетами для ударов в военных действиях.
  • Из Курской области РФ запустила управляемую авиационную ракету и беспилотные летательные аппараты типа Shahed на территорию Украины.
  • Подтверждено избиение 29 российских дронов на территории Киевской, Харьковской, Полтавской областей и других регионов Украины.
  • Украинские силы ПВО и Воздушные силы осуществили успешную оборону от атак РФ, используя зенитные ракеты и РЭБ.

Украинские пограничники показали сбитие российских дронов

Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере, — говорится в сообщении.

Российский БПЛА Герань начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.

Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину

Как отмечают военные, армия РФ атаковала Украину:

  • управляемую авиационную ракету Х-59/69, запущенную из воздушного пространства Курской области;

  • 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов других типов. Районы пусков беспилотников — русские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.

До отражения атаки были подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и других областей. В частности, 18 дронов были локационно потеряны и еще один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Фото — Воздушные силы ВСУ

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