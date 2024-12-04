Украинские пограничники сбили два дрона РФ "Герань" — видео

Украинские пограничники сбили два российских дрона «Герань». Беспилотники уничтожили на севере Украины.

Украинские пограничники показали сбитие российских дронов

Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере, — говорится в сообщении. Поделиться

Российский БПЛА Герань начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.

Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину

Как отмечают военные, армия РФ атаковала Украину:

управляемую авиационную ракету Х-59/69, запущенную из воздушного пространства Курской области;

50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов других типов. Районы пусков беспилотников — русские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.

До отражения атаки были подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и других областей. В частности, 18 дронов были локационно потеряны и еще один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.