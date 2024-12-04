Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину
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В ночь на 4 декабря РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и 50 беспилотниками. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 4 декабря РФ совершила атаку на Украину ракетой и беспилотниками, что было отражено силами ПВО.
  • За последнюю неделю РФ применила более 500 КАБов, почти 660 дронов и запустила около 120 ракет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность и надежду на поддержку на пути к справедливому миру и безопасности в Европе.
  • Украина устояла во время агрессии, а Вооруженные Силы и партнеры продолжают противостоять агрессору.
  • Атака РФ в ночь на 4 декабря подтверждена убытком 29 дронов в разных областях Украины, что свидетельствует о готовности защищать страну.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, армия РФ атаковала Украину:

  • управляемую авиационную ракету Х-59/69, запущенную из воздушного пространства Курской области;

  • 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов других типов. Районы пусков беспилотников — русские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.

До отражения атаки были подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и других областей. В частности, 18 дронов были локационно потеряны и еще один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Фото — Воздушные силы ВСУ

РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.

Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас, — подытожил президент Украины.

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