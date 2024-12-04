Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину

В ночь на 4 декабря РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и 50 беспилотниками. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 4 декабря РФ совершила атаку на Украину ракетой и беспилотниками, что было отражено силами ПВО.
- За последнюю неделю РФ применила более 500 КАБов, почти 660 дронов и запустила около 120 ракет.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность и надежду на поддержку на пути к справедливому миру и безопасности в Европе.
- Украина устояла во время агрессии, а Вооруженные Силы и партнеры продолжают противостоять агрессору.
- Атака РФ в ночь на 4 декабря подтверждена убытком 29 дронов в разных областях Украины, что свидетельствует о готовности защищать страну.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, армия РФ атаковала Украину:
управляемую авиационную ракету Х-59/69, запущенную из воздушного пространства Курской области;
50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов других типов. Районы пусков беспилотников — русские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.
До отражения атаки были подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и других областей. В частности, 18 дронов были локационно потеряны и еще один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.
РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю
За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.
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