Силы ПВО сбили 29 российских "шахедов" во время новой атаки на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, армия РФ атаковала Украину:

управляемую авиационную ракету Х-59/69, запущенную из воздушного пространства Курской области;

50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов других типов. Районы пусков беспилотников — русские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.

До отражения атаки были подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и других областей. В частности, 18 дронов были локационно потеряны и еще один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Фото — Воздушные силы ВСУ

РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.