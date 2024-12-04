Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, армія РФ атакувала Україну:

керовану авіаційну ракету Х-59/69, яку запустив із повітряного простору Курської області;

50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Райони пусків безпілотників — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово.

До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 500 КАБів і майже 660 дронів. Також російська армія запустила близько 120 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив Володимир Зеленський, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.