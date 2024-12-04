Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну

У ніч на 4 грудня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та 50 безпілотниками. Протиповітряній обороні вдалось знищити 29 дронів.
Головні тези:
- У ніч на 4 грудня РФ здійснила атаку на Україну ракетою й безпілотниками, що було відбито силами ППО.
- За останній тиждень РФ застосувала понад 500 КАБів, майже 660 дронів та запустила близько 120 ракет.
- Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність і надію на підтримку на шляху до справедливого миру та безпеки в Європі.
- Україна встояла під час агресії, а Збройні Сили та партнери продовжують протистояти агресору.
- Атаку РФ у ніч на 4 грудня підтверджено збиттям 29 дронів у різних областях України, що свідчить про готовність захищати країну.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, армія РФ атакувала Україну:
керовану авіаційну ракету Х-59/69, яку запустив із повітряного простору Курської області;
50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Райони пусків безпілотників — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово.
До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.
РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень
За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 500 КАБів і майже 660 дронів. Також російська армія запустила близько 120 ракет.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як зазначив Володимир Зеленський, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.
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