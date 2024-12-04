Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну

У ніч на 4 грудня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та 50 безпілотниками. Протиповітряній обороні вдалось знищити 29 дронів.

Головні тези:

  • У ніч на 4 грудня РФ здійснила атаку на Україну ракетою й безпілотниками, що було відбито силами ППО.
  • За останній тиждень РФ застосувала понад 500 КАБів, майже 660 дронів та запустила близько 120 ракет.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність і надію на підтримку на шляху до справедливого миру та безпеки в Європі.
  • Україна встояла під час агресії, а Збройні Сили та партнери продовжують протистояти агресору.
  • Атаку РФ у ніч на 4 грудня підтверджено збиттям 29 дронів у різних областях України, що свідчить про готовність захищати країну.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, армія РФ атакувала Україну:

  • керовану авіаційну ракету Х-59/69, яку запустив із повітряного простору Курської області;

  • 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Райони пусків безпілотників — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово.

До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 500 КАБів і майже 660 дронів. Також російська армія запустила близько 120 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив Володимир Зеленський, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас, — підсумував президент України.

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