Україна терміново потребує 20 додаткових систем ППО — причина

Україна терміново потребує щонайменше 20 додаткових систем типу Hawks, NASAMS або IRIS-T. Це дозволить уникнути блекауту через російські обстріли.
Головні тези:
- Україні дуже важливо отримати щонайменше 20 додаткових систем ППО типу Hawk, NASAMS або IRIS-T для запобігання блекауту через російські обстріли.
- Глава МЗС України закликав міжнародних союзників ухвалити рішучі заходи та забезпечити країну необхідними озброєннями для стримування Росії.
- Німеччина надає значну підтримку Україні, наділаючи екстрену допомогу та надаючи нові пакети військової допомоги, що включають бойову техніку та системи ППО.
- Україні буде також надано бойові танки, бойові машини піхоти, броньовані машини та ракети, що значно посилить її обороноздатність.
- Забезпечення України необхідними військовими ресурсами та системами ППО є критично важливим у контексті зміцнення стратегічної безпеки країни в умовах російської агресії.
Чому Україні необхідно саме стільки систем ППО
Як повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіга напередодні зустрічі голові МЗС країн НАТО він порушить питання підтримки України в зимовий період.
Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.
Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини
Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Шольц зазначив, що у новому пакеті військової допомоги Україна також отримає не менше десяти бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.
За його словами, Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже склали 28 млрд євро.
Він додав, що вже цього місяця Україна отримає пускові установки ППО Patriot, самохідні зенітні установки Gepard.
Канцлер Німеччини побіцяв, що у наступному році Україна отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.
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