Україна терміново потребує 20 додаткових систем ППО — причина

Україна терміново потребує щонайменше 20 додаткових систем типу Hawks, NASAMS або IRIS-T. Це дозволить уникнути блекауту через російські обстріли.

Чому Україні необхідно саме стільки систем ППО

Як повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіга напередодні зустрічі голові МЗС країн НАТО він порушить питання підтримки України в зимовий період.

Ми вже поінформували наших партнерів про наші нагальні потреби, і ми вдячні їм за таку оперативну реакцію. І мова йде про термінову поставку щонайменше 20 додаткових систем типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. І це допоможе нам уникнути блекауту. І ми розуміємо, що росіяни намагаються позбавити нас можливості виробляти енергію, — заявив Андрій Сибіга. Поширити

Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.

Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Шольц зазначив, що у новому пакеті військової допомоги Україна також отримає не менше десяти бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.

Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, — зазначив канцлер Німеччини. Поширити

За його словами, Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже склали 28 млрд євро.

Він додав, що вже цього місяця Україна отримає пускові установки ППО Patriot, самохідні зенітні установки Gepard.

Канцлер Німеччини побіцяв, що у наступному році Україна отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.