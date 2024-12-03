Україна не прийме будь-які альтернативи повноправного вступу в НАТО — заява МЗС

МЗС України оприлюднило заяву з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму за два дні до річниці підписання документа 5 грудня. Цей меморандум став гірким досвідом для України.
Головні тези:
- Будапештський меморандум мав гарантувати Україні безпеку та територіальну цілісність, але після порушення Росією став прикладом недалекоглядності в ухваленні стратегічних рішень.
- Україна настоює на повноправному вступі в НАТО як гарантії безпеки та захисту від агресії.
- 30-річчя від підписання Будапештського меморандуму спонукає Україну до дієвих кроків щодо вступу в НАТО та Вашингтонський договір.
- Безпека України залежить від чітких та юридично зобов'язуючих гарантій, якими є членство в НАТО.
- Україна закликає НАТО надати офіційне запрошення на вступ під час Ради Україна-НАТО для забезпечення своєї безпеки та суверенітету.
Україна відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму
Як зазначили в МЗС, Будапештський меморандум мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї.
Проте Росія, бувши одним із гарантів безпеки України, знехтувала документом і загалом міжнародним правом.
МЗС наголосило, що Будапештський меморандум став памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень. Міністерство вважає, що він має бути прикладом країнам НАТО про те, що розбудова архітектури безпеки коштом інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал.
Відомство наголошує, що історичну помилку потрібно виправити, а Україна повинна отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки.
Україна звертається до США та Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна вважає, що такою гарантією є повноправне членство в НАТО.
У міністерстві додали, що 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму є слушною нагодою для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору.
Що цьому передувало
5 грудня 2024 року виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум.
3 грудня у Брюсселі відбудеться Рада Україна-НАТО. Україна закликає Альянс офіційно надати запрошення на вступ.
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