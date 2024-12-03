Украина не примет какие-либо альтернативы полноправному вступлению в НАТО — заявление МИД

МИД Украины обнародовал заявление по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума за два дня до годовщины подписания документа 5 декабря. Этот меморандум стал горьким опытом для Украины.

Украина отвергает какие-либо альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума

Как отметили в МИДе, Будапештский меморандум должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия.

Однако Россия, будучи одним из гарантов безопасности Украины, пренебрегла документом и международным правом.

Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время, видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить существующие ядерные арсеналы, — говорится в заявлении. Поделиться

МИД подчеркнул, что Будапештский меморандум стал памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Министерство считает, что он должен быть примером странам НАТО о том, что развитие архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.

Ведомство отмечает, что историческую ошибку нужно исправить, а Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности.

Украина обращается к США и Британии, которые подписали Будапештский меморандум, во Францию и Китай, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.

Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО », — заявил МИД. Поделиться

В министерстве добавили, что 30-летие с момента подписания Будапештского меморандума является благоприятной возможностью для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору.

Что этому предшествовало

5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум.