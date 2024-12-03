Украина не примет какие-либо альтернативы полноправному вступлению в НАТО — заявление МИД
Категория
Украина
Дата публикации

Украина не примет какие-либо альтернативы полноправному вступлению в НАТО — заявление МИД

МИД Украины
Украина не примет какие-либо альтернативы полноправному вступлению в НАТО — заявление МИД
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МИД Украины обнародовал заявление по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума за два дня до годовщины подписания документа 5 декабря. Этот меморандум стал горьким опытом для Украины.

Главные тезисы

  • Будапештский меморандум должен обеспечить Украине безопасность и территориальную целостность, но после нарушения Россией стал примером недальновидности в принятии стратегических решений.
  • Украина настаивает на полноправном вступлении в НАТО в качестве гарантий безопасности и защиты от агрессии.
  • 30-летие подписания Будапештского меморандума побуждает Украину к действенным шагам по вступлению в НАТО и Вашингтонский договор.
  • Безопасность Украины зависит от четких и юридически обязывающих гарантий, которыми является членство в НАТО.
  • Украина призывает НАТО предоставить официальное приглашение на вступление во время Совета Украина-НАТО для обеспечения своей безопасности и суверенитета.

Украина отвергает какие-либо альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума

Как отметили в МИДе, Будапештский меморандум должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия.

Однако Россия, будучи одним из гарантов безопасности Украины, пренебрегла документом и международным правом.

Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время, видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить существующие ядерные арсеналы, — говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что Будапештский меморандум стал памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Министерство считает, что он должен быть примером странам НАТО о том, что развитие архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.

Ведомство отмечает, что историческую ошибку нужно исправить, а Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности.

Украина обращается к США и Британии, которые подписали Будапештский меморандум, во Францию и Китай, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.

Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО », — заявил МИД.

В министерстве добавили, что 30-летие с момента подписания Будапештского меморандума является благоприятной возможностью для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору.

Что этому предшествовало

5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум.

3 декабря в Брюсселе состоится Совет Украина-НАТО. Украина призывает Альянс официально предоставить приглашение на вступление.

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