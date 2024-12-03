Украина срочно нуждается в 20 дополнительных системах ПВО — причина

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это позволит избежать блекаута из-за российских обстрелов.

Почему Украине необходимо именно столько систем ПВО

Как сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибига накануне встречи главе МИД стран НАТО он поднимет вопрос поддержки Украины в зимний период.

Мы уже проинформировали наших партнеров о наших неотложных потребностях, и мы благодарны им за такую оперативную реакцию. И речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. И это поможет нам избежать блекаута. И мы понимаем, что россияне пытаются лишить нас возможности производить энергию, — заявил Андрей Сибига. Поделиться

Глава МИД напомнил о привлечении Ирана и КНДР к непосредственной агрессии против Украины.

Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии

Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать, — отметил канцлер Германии. Поделиться

По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро.

Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.

Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.