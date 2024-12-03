Украина срочно нуждается в 20 дополнительных системах ПВО — причина

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это позволит избежать блекаута из-за российских обстрелов.
Главные тезисы
- Украине необходимо как минимум 20 дополнительных систем ПВО типа Hawks, NASAMS или IRIS-T для избежания блекаута из-за российских обстрелов.
- Глава МИД Украины призывает международных союзников принять решительные меры и обеспечить страну необходимыми вооружениями для сдерживания России.
- Германия оказывает значительную поддержку Украине, включая экстренную помощь и предоставление новых пакетов военной помощи, в том числе систем ПВО.
- Украине также будут предоставлены боевые танки, бронированные машины и ракеты, что значительно усилит ее обороноспособность.
- Обеспечение Украины необходимыми военными ресурсами и системами ПВО критически важно для укрепления стратегической безопасности страны в условиях российской агрессии.
Почему Украине необходимо именно столько систем ПВО
Как сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибига накануне встречи главе МИД стран НАТО он поднимет вопрос поддержки Украины в зимний период.
Глава МИД напомнил о привлечении Ирана и КНДР к непосредственной агрессии против Украины.
Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии
Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.
По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро.
Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.
Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.
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