Силы ПВО сбили 22 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

3 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Противовоздушной обороне по состоянию на сегодняшний день удалось уничтожить 22 дрона.

Что известно об очередной атаке РФ на Украину

Как отмечают военные, во время ночной атаки враг запустил 28 ударных дронов типа Shahed и других типов по направлениям российских Приморско-Ахтарское, Курское, Орелу, Миллерово.

К отражению атаки были вовлечены:

подразделения зенитных ракетных войск и РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 22 вражеских дронов в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Фото — Воздушные силы ВСУ

В частности, один беспилотник был локационно потерян и еще два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях, добавляют Воздушные силы. Поделиться

Армия РФ атаковала энергообъекты в Ровенской и Тернополе

Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, целью атаки РФ стал объект энергетической инфраструктуры.

Глава ОВА добавил, что на месте работают "все соответствующие службы".

По предварительным данным, во время российского воздушного удара обошлось без травмированных и раненых.

Также российский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества.

Мэр отметил, что сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.

Вместе с тем он призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.