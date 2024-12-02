Атаковали Кривой Рог. ПВО Украины уничтожила 3 российские ракеты Х-59/69

Силы обороны Украины сбили три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, которыми Россия атаковала Кривой Рог в 17.30 и 19.30 2 декабря.

ПВО Украины уничтожила 3 российских авиационных ракеты над Кривым Рогом

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что в 17:30 и 19:30 2 декабря российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57.

Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", отметили в Воздушных силах.

Россия атаковала Кривой Рог

В Кривом Роге во второй раз за вечер 2 декабря во время воздушной тревоги раздались взрывы. Работали силы Воздушной обороны.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Спасибо ПВО, — написал он. Поделиться

До этого Воздушные Силы сообщили о ракете, которая летит в направлении города. Затем в местных пабликах появилась информация о взрыве.