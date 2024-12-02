Атаковали Кривой Рог. ПВО Украины уничтожила 3 российские ракеты Х-59/69
Категория
Украина
Дата публикации

Атаковали Кривой Рог. ПВО Украины уничтожила 3 российские ракеты Х-59/69

Воздушные Силы ВСУ
Ракета
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Силы обороны Украины сбили три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, которыми Россия атаковала Кривой Рог в 17.30 и 19.30 2 декабря.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО эффективно сбила три российские ракеты Х-59/69, направленные в сторону Кривого Рога
  • Силы обороны обеспечили защиту мирного населения и территориальную целостность города
  • Украинские вооруженные силы продемонстрировали высокий уровень готовности к нейтрализации угрозы
  • Российская тактическая авиация пыталась нанести удар, однако была успешно остановлена украинским ПВО
  • События в Кривом Роге подчеркивают важность защиты городов и эффективность действий сил обороны в условиях вооруженного конфликта

ПВО Украины уничтожила 3 российских авиационных ракеты над Кривым Рогом

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что в 17:30 и 19:30 2 декабря российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57.

Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", отметили в Воздушных силах.

Россия атаковала Кривой Рог

В Кривом Роге во второй раз за вечер 2 декабря во время воздушной тревоги раздались взрывы. Работали силы Воздушной обороны.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Спасибо ПВО, — написал он.

До этого Воздушные Силы сообщили о ракете, которая летит в направлении города. Затем в местных пабликах появилась информация о взрыве.

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