Атаковали Кривой Рог. ПВО Украины уничтожила 3 российские ракеты Х-59/69

Силы обороны Украины сбили три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, которыми Россия атаковала Кривой Рог в 17.30 и 19.30 2 декабря.
Главные тезисы
- Украинская ПВО эффективно сбила три российские ракеты Х-59/69, направленные в сторону Кривого Рога
- Силы обороны обеспечили защиту мирного населения и территориальную целостность города
- Украинские вооруженные силы продемонстрировали высокий уровень готовности к нейтрализации угрозы
- Российская тактическая авиация пыталась нанести удар, однако была успешно остановлена украинским ПВО
- События в Кривом Роге подчеркивают важность защиты городов и эффективность действий сил обороны в условиях вооруженного конфликта
ПВО Украины уничтожила 3 российских авиационных ракеты над Кривым Рогом
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Отмечается, что в 17:30 и 19:30 2 декабря российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57.
Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", отметили в Воздушных силах.
Россия атаковала Кривой Рог
В Кривом Роге во второй раз за вечер 2 декабря во время воздушной тревоги раздались взрывы. Работали силы Воздушной обороны.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
До этого Воздушные Силы сообщили о ракете, которая летит в направлении города. Затем в местных пабликах появилась информация о взрыве.
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