Атакували Кривий Ріг. ППО України знищила 3 російських ракети Х-59/69

Сили оборони України збили три керовані авіаційні ракети Х-59/69, якими Росія атакувала Кривий Ріг о 17.30 та 19.30 2 грудня.
Головні тези:
- Українська ППО ефективно працює, знищивши 3 російські ракети Х-59/69, які були випущені у напрямку Кривого Рогу.
- Повітряні сили України уберегли мешканців від загрози, збивши ракети, що атакували місто Кривий Ріг.
- Російська тактична авіація намагалася завдати удару, але сили оборони вчасно втрутилися та забезпечили захист.
- Головність українських військ показала високий рівень готовності та ефективність у відстороненні ворожих атак.
- ППО України відстояло територіальну цілісність та захистило мирне населення від наслідків російської заагресії.
ППО України знищила 3 російських авіаційних ракети над Кривим Рогом
Про це повідомили Повітряні сили України.
Зазначається, що о 17.30 та 19.30 2 грудня російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровській області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57.
Усі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", — наголосили в Повітряних силах.
Росія атакувала Кривий Ріг
У Кривому Розі вдруге за вечір 2 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працювали сили Повітряної оборони.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
До того Повітряні Сили повідомили про ракету, яка летить в напрямку міста. Потім в місцевих пабліках з'явилася інформація про вибух.
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