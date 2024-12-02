Атакували Кривий Ріг. ППО України знищила 3 російських ракети Х-59/69

Сили оборони України збили три керовані авіаційні ракети Х-59/69, якими Росія атакувала Кривий Ріг о 17.30 та 19.30 2 грудня.

ППО України знищила 3 російських авіаційних ракети над Кривим Рогом

Про це повідомили Повітряні сили України.

Зазначається, що о 17.30 та 19.30 2 грудня російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровській області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57.

Усі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", — наголосили в Повітряних силах.

Росія атакувала Кривий Ріг

У Кривому Розі вдруге за вечір 2 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працювали сили Повітряної оборони.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Дякуємо ППО, — написав він. Поширити

До того Повітряні Сили повідомили про ракету, яка летить в напрямку міста. Потім в місцевих пабліках з'явилася інформація про вибух.