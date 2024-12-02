Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 2 декабря российская армия атаковала Украину 110 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 52 дрона, еще 50 были локационно потеряны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

50 беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один — в воздухе. Боевая работа продолжается! Поделиться

Фото — Воздушные силы ВСУ

Дроны захватчики запускали по направлениям российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ атаковала Тернополь

Как сообщает ГСЧС, ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар.

Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.