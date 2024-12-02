Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 2 декабря российская армия атаковала Украину 110 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 52 дрона, еще 50 были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно сбили 52 ударных беспилотника 'шахеда' в результате атаки России на Украину.
- Боевая работа ведется с применением зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.
- Результаты атаки: одно жертва, трое раненых, многоквартирный дом в Тернополе, пожар, эвакуация жителей и повреждения окон и автомобилей.
- Дроны захватчики были направлены по маршрутам к российским городам, отражались зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ.
- Ситуация требует продолжения контрсил и обеспечения безопасности населения в уязвимых регионах Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Дроны захватчики запускали по направлениям российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
РФ атаковала Тернополь
Как сообщает ГСЧС, ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар.
Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.
На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.
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