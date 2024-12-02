Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 2 декабря российская армия атаковала Украину 110 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 52 дрона, еще 50 были локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно сбили 52 ударных беспилотника 'шахеда' в результате атаки России на Украину.
  • Боевая работа ведется с применением зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.
  • Результаты атаки: одно жертва, трое раненых, многоквартирный дом в Тернополе, пожар, эвакуация жителей и повреждения окон и автомобилей.
  • Дроны захватчики были направлены по маршрутам к российским городам, отражались зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ.
  • Ситуация требует продолжения контрсил и обеспечения безопасности населения в уязвимых регионах Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

50 беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один — в воздухе. Боевая работа продолжается!

Фото — Воздушные силы ВСУ

Дроны захватчики запускали по направлениям российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ атаковала Тернополь

Как сообщает ГСЧС, ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар.

Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.

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