Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 52 дрони, ще 50 були локаційно втрачені.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один — в повітрі. Бойова робота триває! Поширити

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

РФ атакувала Тернопіль

Як повідомляє ДСНС, уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.