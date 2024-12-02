Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 52 дрони, ще 50 були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили збили 52 ворожі дрони під час атаки РФ на Україну.
- Близько 100 мешканців були евакуйовані після удару ворожого дрона в Тернополі, що призвело до масштабної пожежі та людських жертв.
- Російські дрони були запущені з території міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
- Зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ активно протидіяли повітряній атакі РФ на Україну.
- Українські війська продовжують захищати територію країни від ворожих нападів.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
РФ атакувала Тернопіль
Як повідомляє ДСНС, уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.
Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.
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