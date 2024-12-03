Сили ППО збили 22 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

3 грудня Росія вкотре атакувала Україну “шахедами”. Протиповітряній обороні станом на зараз вдалось знищити 22 дрони.

Що відомо про чергову атаку РФ на Україну

Як зазначають військові, під час нічної атаки ворог запустив 28 ударних дронів типу Shahed й безпілотники інших типів з напрямків російських Приморсько-Ахтарську, Курська, Орелу, Міллерово.

До відбиття атаки були залучені:

підрозділи зенітних ракетних військ й РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 22 ворожих дронів у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Зокрема один безпілотник було локаційно втрачено й ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури у Тернопільській та Рівненській областях, — додають Повітряні сили. Поширити

Армія РФ атакувала енергообʼєкти на Рівненщині та в Тернополі

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, ціллю атаки РФ став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Глава ОВА додав, що на місці працюють "усі відповідні служби".

За попередніми даними, під час російського повітряного удару — обійшлося без травмованих та поранених.

Також російський БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики.

Мер зазначив, що співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Разом з тим він закликав місцевих мешканців зробити запаси води, позаяк через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.