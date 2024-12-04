Українські прикордонники збили два дрони РФ "Герань" — відео

Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі, — йдеться у повідомленні.

Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.

Як зазначають військові, армія РФ атакувала Україну:

До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.