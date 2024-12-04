Українські прикордонники збили два дрони РФ "Герань" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники збили два дрони РФ "Герань" — відео

ДПСУ
Українські прикордонники збили два дрони РФ "Герань" — відео

Українські прикордонники збили два російські дрони «Герань». Безпілотники знищили на півночі України.

Головні тези:

  • Українські прикордонники збили два російські дрони 'Герань' на півночі України.
  • Російські безпілотники типу 'Герань' використовуються разом із крилатими ракетами для ударів у воєнних діях.
  • Із Курської області РФ запустила керовану авіаційну ракету та безпілотні літальні апарати типу Shahed на територію України.
  • Підтверджено збиття 29 російських дронів на території Київської, Харківської, Полтавської областей та інших регіонів України.
  • Українські сили ППО та Повітряні сили здійснили успішну оборону від атак РФ використовуючи зенітні ракети та РЕБ.

Українські прикордонники показали збиття російських дронів

Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі, — йдеться у повідомленні.

Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.

Сили ППО збили 29 російських "шахедів" під час нової атаки на Україну

Як зазначають військові, армія РФ атакувала Україну:

  • керовану авіаційну ракету Х-59/69, яку запустив із повітряного простору Курської області;

  • 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Райони пусків безпілотників — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово.

До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

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