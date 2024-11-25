Пограничники стрелковым оружием сбили три дрона РФ над Сумщиной — видео

24 ноября во время очередной атаки России дронами на Украину пограничники в Сумской области уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата: один типа «Шахед» (Герань-2) и два — «Гербера».
Главные тезисы
- Пограничники в Сумской области уничтожили три вражеских дрона РФ, в том числе типа Шахед (Герань-2) и две Гербера.
- Защитники границы эффективно справились с обнаружением и уничтожением дронов, демонстрируя высокую эффективность украинских военных.
- Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и взаимодействует с силами обороны для обеспечения безопасности страны.
Пограничники уничтожили три российских дрона в Сумской области
Зафиксировав полет баражирующих боеприпасов типа «Шахед» (Герань-2) и «Гербера», защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего вражеские БПЛА были уничтожены.
Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой частью сил обороны Украины.
Пограничники уничтожили вражеский танк под Волчанском
На днях аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила вражеский танк, направлявшийся в сторону позиций сил обороны.
На охоту за столь желанной целью вылетел FPV-дрон.
При приближении к танку стало ясно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов окупантов, это не помешало мастерам своего дела попасть и зажечь бронетехнику.
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