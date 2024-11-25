Пограничники стрелковым оружием сбили три дрона РФ над Сумщиной — видео

24 ноября во время очередной атаки России дронами на Украину пограничники в Сумской области уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата: один типа «Шахед» (Герань-2) и два — «Гербера».

Пограничники уничтожили три российских дрона в Сумской области

Зафиксировав полет баражирующих боеприпасов типа «Шахед» (Герань-2) и «Гербера», защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего вражеские БПЛА были уничтожены.

Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой частью сил обороны Украины.

Пограничники уничтожили вражеский танк под Волчанском

РЭБ не помог вражескому танку выжить в районе города Волчанск. Украинские пограничники сожгли технику РФ дроном, сняв на видео. Поделиться

На днях аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила вражеский танк, направлявшийся в сторону позиций сил обороны.

На охоту за столь желанной целью вылетел FPV-дрон.

При приближении к танку стало ясно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов окупантов, это не помешало мастерам своего дела попасть и зажечь бронетехнику.