Прикордонники стрілецькою зброєю збили три дрони РФ над Сумщиною — відео

24 листопада під час чергової атаки Росії дронами на Україну прикордонники у Сумській області знищили три ворожих безпілотних літальних апарати: один типу «Шахед» (Герань-2) та два — «Гербера».
Головні тези:
- Прикордонники у Сумській області вразили три російські дрони, що спробували проникнути на територію України.
- Захисники кордону ефективно взаємодіють зі Силами оборони для забезпечення безпеки країни.
- Дрони вистежені та успішно знищені прикордонниками у Сумщині, що є ще одним підтвердженням високої ефективності українських військових.
Прикордонники знищили три російських дрони на Сумщині
Зафіксувавши політ баражуючих боєприпасів типу «Шахед» (Герань-2) та «Гербера», захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого ворожі БПЛА були знищені.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невід'ємною частиною Сил оборони України.
Прикордонники знищили ворожий танк під Вовчанськом
Днями аеророзвідка Краматорського прикордонного загону виявила ворожий танк, який прямував в бік позицій сил оборони.
На полювання за такою бажаною ціллю вилетів FPV-дрон.
При наближенні до танку стало зрозуміло, що на нього розгорнуто декілька потужних РЕБів окупантів, це не завадило майстрам своєї справи влучити та запалити бронетехніку.
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