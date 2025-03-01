Украинские пограничники уничтожили блиндажи армии РФ под Волчанском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили блиндажи армии РФ под Волчанском — видео

ГПСУ
потери
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Военнослужащие Госпогранслужбы отработали по блиндажам противника в Харьковской области — потери россиян составили 14 военных.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению блиндажей армии РФ в Харьковской области.
  • Бойцы бригады “Гарт” использовали дроны и минометы для нанесения огневых ударов по блиндажам противника.

Пограничники сожгли блиндажи российских оккупантов

Бойцы бригады "Гарт" дронами и минометами нанесли огневые поражения по блиндажам противника, пытающегося закрепиться на Волчанском направлении.

В некоторых случаях враг, заметив наши "птички" пытался поразить их огнем из стрелкового оружия. Но не помогло. Подтверждено обезвреживание 14 окупантов.

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