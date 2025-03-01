Украинские пограничники уничтожили блиндажи армии РФ под Волчанском — видео

Военнослужащие Госпогранслужбы отработали по блиндажам противника в Харьковской области — потери россиян составили 14 военных.
Главные тезисы
- Украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению блиндажей армии РФ в Харьковской области.
- Бойцы бригады “Гарт” использовали дроны и минометы для нанесения огневых ударов по блиндажам противника.
Пограничники сожгли блиндажи российских оккупантов
Бойцы бригады "Гарт" дронами и минометами нанесли огневые поражения по блиндажам противника, пытающегося закрепиться на Волчанском направлении.
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