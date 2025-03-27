Обострение ситуации на фронте — произошло почти 160 боестолкновений между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики не прекращают наносить удары по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийские удары получили населенные пункты Блешня, Уланово, Белая Береза, Ходыно, Малушино, Новая Слобода, Александровка, Порозок, Стрелецкая Пушкарка, Дмитровка, под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Миропольское, Проходы, Угроиды, Красноград.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечиного, еще две атаки продолжаются.

На Северском направлении три наступательных действия проводил противник вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 27 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Колодец, Мирное, Ямполевка и в направлениях Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григоровки. В настоящее время продолжаются 10 боестолкновений.

В Купянском направлении враг 25 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки, продолжается 19 боестолкновений.

На Харьковском направлении произошло четыре штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанская.

На Торецком направлении противник 21 раз атаковал позиции наших войск в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецкая и в направлениях Делиевки, Леонидовки, Щербиновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 41 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлениях Малиновки и Новоалександровки.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивают 13 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг совершал 8 штурмовых действий в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля. Авиационные удары получили населенные пункты Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеских атаки. Противник пытался продвинуться вперед в населенные пункты Щербаки, Лобково и Каменское.