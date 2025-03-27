Загострення ситуації на фронті — відбулося майже 160 боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 27.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники не припиняють завдавати ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. Артилерійських ударів зазнали населені пункти Блешня, Уланове, Біла Береза, Ходине, Малушине, Нова Слобода, Олександрівка, Порозок, Стрілецька Пушкарка, Дмитрівка, під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Миропільське, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Хмелівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного, ще дві атаки триває.

На Сіверському напрямку три наступальні дії проводив противник поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 27 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 10 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог 25 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки, триває 19 боєзіткнень.

На Харківському напрямку відбулося чотири штурмові дій загарбників у бік Вовчанська.

На Торецькому напрямку противник 21 раз атакував позиції наших військ у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 41 раз атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки, вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають 13 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив 8 штурмових дій у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки. Противник намагався просунутись вперед в напрямку населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.