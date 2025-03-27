ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Протягом минулої доби, 26 березня, російська армія втратила у війні проти України ще 1670 одиниць живої сили. Також Збройні сили України знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби Збройні сили України успішно знищили понад 1600 окупантів РФ.
  • Російська армія зазнала втрат у вигляді 1670 одиниць військової техніки.
  • Загальні бойові втрати російських військових з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали понад 908 тис осіб, 10 тис танків та іншу техніку.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про втрати російських окупантів повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 908 890 (+1670) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 438 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 701 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 25 265 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1343 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1118 (+1) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 30 926 (+108) од.;

  • крилатих ракет — 3121 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42070 (+169) од.;

  • спеціальної техніки — 3787 (+1) од.

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