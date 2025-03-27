ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів РФ протягом доби

Протягом минулої доби, 26 березня, російська армія втратила у війні проти України ще 1670 одиниць живої сили. Також Збройні сили України знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- Протягом минулої доби Збройні сили України успішно знищили понад 1600 окупантів РФ.
- Російська армія зазнала втрат у вигляді 1670 одиниць військової техніки.
- Загальні бойові втрати російських військових з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали понад 908 тис осіб, 10 тис танків та іншу техніку.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про втрати російських окупантів повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 908 890 (+1670) осіб ліквідовано;
танків — 10 438 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 21 701 (+16) од.;
артилерійських систем — 25 265 (+58) од.;
РСЗВ — 1343 (+2) од.;
засобів ППО — 1118 (+1) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 30 926 (+108) од.;
крилатих ракет — 3121 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 42070 (+169) од.;
спеціальної техніки — 3787 (+1) од.
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