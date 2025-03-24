Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 24.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ й надалі страждають прикордонні населені пункти, зокрема Товстодубове, Бачівськ, Біла Береза, Тимофіївка, Тимофіївка, Олександрівка, Степок, Грабовське та Порозок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Миропільське, Тур'я, Угроїди, Краснопілля.

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Світличне та Слатине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки; дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 10 разів в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського; наразі точиться один бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоандріївка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в напрямку Веселого.