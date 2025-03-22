ЗСУ знищили понад 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 22.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямках Нового, Новомихайлівки на Лиманському напрямку. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Білогорівки та Спірного, один бій триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають одну спробу загарбників просунутися вперед в районі західніше Андріївки, бій триває.