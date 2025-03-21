У ЗСУ заявили про загострення ситуації на південних напрямках фронту

На півдні України ситуація загострюється — ворог застосовує "повзучу" тактику, щоб просунутися на Придніпровському напрямку та на Запоріжжі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Головні тези:
- Ворог застосовує “повзучу” тактику на південних напрямках фронту, намагаючись просунутися на Придніпровському напрямку та у Запоріжжі.
- Силові структури відзначають зростання обстрілів, ударів дронами та авіаційні удари на цих напрямках.
- Штурми противника на півдні України є досить підготовленими, спрямовані на отримання тактичної переваги.
Армія РФ посилила штурми на півдні України
За його словами, ситуація на півдні дедалі загострюється, адже ворог продовжує обстріли, удари дронами, авіаційні удари. Зокрема, за останню добу зафіксовано понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами. Збільшується кількість ударів некерованими авіаційними ракетами.
Також Волошин зазначив, що штурми противника доволі підготовлені, ворог хоче отримати певну тактичну перевагу, щоб розвивати свої подальші бойові дії. Речник додав, що зокрема на Оріхівському напрямку з початку весни ворог провів понад 150 бойових зіткнень.
Крім того, якщо ворог зможе взяти під контроль цю територію, то здійснюватиме вогневий вплив на автомобільні шляхи, які ведуть від Запоріжжя на схід України, та кілька населених пунктів.
Волошин назвав таку тактику росіян "повзучою", та противник не збирається від неї відмовлятися, бо вона на певних напрямках має деякий успіх.
Подібна тактика застосовується й під час форсувальних дій на Придніпровському напрямку, де ворог намагається захопити відповідні плацдарми для облаштування вогневих "точок", в запорізьких степах та у харківських лісах. Водночас станом на зараз українська розвідка не виявила скупчення військ противника, якого було б достатньо для наступу на Запоріжжя.
За словами військового, погодні умови сприяють активізації ворога, який застосовує все більше різних дронів.
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