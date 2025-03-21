У ВСУ заявили об обострении ситуации на южных направлениях фронта

На юге Украины ситуация обостряется — враг применяет ползучую тактику, чтобы продвинуться на Приднепровском направлении и в Запорожье. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Армия РФ усилила штурмы на юге Украины

По его словам, ситуация на юге все обостряется, ведь враг продолжает обстрелы, удары дронами, авиационные удары. В частности, за последние сутки зафиксировано более 20 ударов управляемыми авиационными бомбами. Увеличивается количество ударов по неуправляемым авиационным ракетам.

Также Волошин отметил, что штурмы противника достаточно подготовлены, враг хочет получить определенное тактическое преимущество, чтобы развивать свои дальнейшие боевые действия. Спикер добавил, что в частности на Ореховском направлении с начала весны враг провел более 150 боевых столкновений.

150 штурмов — это серьезное количество… Они стали настойчивее… Враг стремится занять определенные плацдармы и господствующие высоты, расположенные возле населенных пунктов Степное и т.д. и выйти на территорию, которая позволит производить и артиллерийские обстрелы пригорода Запорожья. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Кроме того, если враг сможет взять под контроль эту территорию, то будет оказывать огненное влияние на автомобильные пути, ведущие от Запорожья к востоку Украины, и несколько населенных пунктов.

Волошин рассказал, что каждое боевое столкновение длится от, условно говоря, 10 минут до нескольких часов. Обычно противник сначала проводит массированный артобстрел, применяет авиабомбы и РЭБ, чтобы "придавить" украинские БПЛА. Как пояснил военный, таким образом противник создает так называемый "коридор", которым пытаются продвинуться штурмовые группы, чтобы подойти к позициям ВСУ и закрепиться там. Поделиться

Волошин назвал такую тактику россиян "ползучей", но противник не собирается от нее отказываться, потому что она на определенных направлениях имеет некоторый успех.

Подобная тактика применяется и во время форсирующих действий на Приднепровском направлении, где враг пытается захватить соответствующие плацдармы для обустройства огневых "точек", в запорожских степях и в харьковских лесах. В то же время по состоянию на сегодняшний день украинская разведка не обнаружила скопления войск противника, которого было бы достаточно для наступления на Запорожье.

По словам военного, погодные условия способствуют активизации врага, применяющего все больше разных дронов.