ЗСУ відбили 18 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби.

Оперативна інформація станом на 16:00 22.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Братениця, Олександрівка, Михайлівське, Кучерівка, Славгород, Дорошівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Лугівка Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Тур’я, Угроїди, Михайлівка, Петрушівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ, бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку.

На Лиманському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямку Нового, Новомихайлівки. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивають одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Диліївки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.