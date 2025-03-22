ВСУ отразили 18 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

В Харьковском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск, бой продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня однажды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Загрызового. Силы обороны успешно отразили вражескую атаку.

На Лиманском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодцы, Торское и в направлении Нового, Новомихайловки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбивают одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не производил.

На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Делиевки и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.