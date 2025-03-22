ВСУ отразили 18 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

С начала суток на фронте произошло 70 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 18 штурмов армии РФ на Покровском направлении.
- На фронте произошло 70 боевых столкновений, в результате чего украинские защитники успешно парировали атаки российских войск.
- Противник активно обстреливает населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей, однако его атаки эффективно отражаются украинскими защитниками.
Актуальная ситуация на фронте 22 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Братеница, Александровка, Михайловское, Кучеривка, Славгород, Дорошевка Сумской области; Хреновка Черниговской области; Луговка Харьковской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Краснополье, Турья, Угроиды, Михайловка, Петрушевка Сумской области.
В Харьковском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск, бой продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня однажды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Загрызового. Силы обороны успешно отразили вражескую атаку.
На Лиманском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодцы, Торское и в направлении Нового, Новомихайловки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбивают одну атаку противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не производил.
На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Делиевки и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Восемнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиново, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Сергеевка и Елизаветовка.
В Новопавловском направлении агрессор шесть раз атаковал в районе Константинополя. Все атаки были отражены.
На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационных ударов НАРами по населенным пунктам Новодаровка, Малиновка и Железнодорожное.
На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлении Щербаков.
В Приднепровском направлении враг нанес авиаудары НАРами в районе Ольговки, наступательных действий не проводил.
На Курщине украинские защитники отбивают две атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 16 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 183 артиллерийских обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
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