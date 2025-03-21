Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • На фронте произошло более 60 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки врага на разных направлениях и держат рубежи.

Актуальная ситуация на фронте 21 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.03.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Кучеровка, Миропольское, Луговка Сумской области; Михайловское Черниговской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Петрушевка, Турья, Угроиды, Степок и Краснополье Сумской области.

  • На Харьковском направлении противник однажды пытался атаковать позиции сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

  • На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки.

  • На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечиного. Наши защитники отразили все атаки врага.

  • На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Пятнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Покровск.

  • На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах Константинополя и Днепроэнергии. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении защитники отразили одну атаку противника в районе Новоселки. Враг нанес авиационных ударов цел по населенным пунктам Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационных ударов по районам Новоданиловки и Новоандреевки.

  • В Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

  • На Курщине украинские защитники отбивают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 13 боестолкновений. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 8 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

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