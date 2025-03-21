Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.03.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Кучеровка, Миропольское, Луговка Сумской области; Михайловское Черниговской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Петрушевка, Турья, Угроиды, Степок и Краснополье Сумской области.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечиного. Наши защитники отразили все атаки врага.

На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки.

На Харьковском направлении противник однажды пытался атаковать позиции сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Пятнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Покровск.

На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах Константинополя и Днепроэнергии. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении защитники отразили одну атаку противника в районе Новоселки. Враг нанес авиационных ударов цел по населенным пунктам Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационных ударов по районам Новоданиловки и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.