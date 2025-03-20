Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боевых столкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 90 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ, что свидетельствует о высокой активности агрессивной стороны.
- Украинские защитники успешно отражают атаки врага и разрушают его планы по разным направлениям.
- Противник нанес множество артиллерийских обстрелов и авиационных ударов по различным районам, однако силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.
Актуальная ситуация на фронте 20 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Михайловское, Волковка, Бобиловка, Александровка, Степное, Старая Гута Сумской области; Елине Черниговской области; Возрожденское Харьковской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Краснополье, Михайловское, Угроиды и Осоевка Сумской области.
На Харьковском направлении противник однажды пытался атаковать позиции сил обороны вблизи населенного пункта Глубокое.
На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз предпринимал попытки продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Песчаного, Ивановки и Загрызового. Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.
На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполевки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультино. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении захватчики 18 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецкого. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое и Андреевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении агрессор семь раз атаковал в районах Константинополя и Разлива.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.
Трижды оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Щербаков и Степного на Ореховском направлении, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемым авиационным ракетам.
На Курщине украинские защитники отбивают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 22 управляемых бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-