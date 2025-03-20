Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Михайловское, Волковка, Бобиловка, Александровка, Степное, Старая Гута Сумской области; Елине Черниговской области; Возрожденское Харьковской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Краснополье, Михайловское, Угроиды и Осоевка Сумской области.

На Торецком направлении захватчики 18 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецкого. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультино. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполевки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз предпринимал попытки продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Песчаного, Ивановки и Загрызового. Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое и Андреевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Новопавловском направлении агрессор семь раз атаковал в районах Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

Трижды оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Щербаков и Степного на Ореховском направлении, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемым авиационным ракетам.