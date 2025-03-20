Між ЗСУ та армією РФ відбулося 90 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Михайлівське, Вовківка, Бобилівка, Олександрівка, Степове, Стара Гута Сумської області; Єліне Чернігівської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Михайлівське, Угроїди та Осоївка Сумської області.

На Торецькому напрямку загарбники 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів робив спроби просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор сім разів атакував у районах Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

Тричі окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Щербаків та Степового на Оріхівському напрямку, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.