ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників, — пише Генштаб.