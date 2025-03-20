ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

За минулу добу, з 19 на 20 березня, російські окупанти втратили на фронті 1400 солдатів. Загалом, втрати РФ починаючи з дня повномасштабного вторгнення складають вже майже 900 тис військових.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно знищили 1400 військовослужбовців РФ на фронті.
  • Загальні втрати РФ від дня нападу на Україну до 20 березня 2025 року перевищують майже 900 тис осіб.
  • Бойові дії за минулу добу описуються як інтенсивні, зі 155 бойовими зіткненнями, де особливо напружено було на Покровському напрямку.

Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 899 470 (+1400) осіб;

  • танків — 10 377 (+13) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 561 (+38) од.;

  • артилерійських систем — 24 747 (+43) од.;

  • РСЗВ — 1322 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1110 (+3) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 29 895 (+179) од.;

  • крилатих ракет — 3121 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 41 094 (+91) од.;

  • спеціальної техніки — 3870 од.

Втрати РФ у війні проти України

Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників, — пише Генштаб.

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