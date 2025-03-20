ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби

За минулу добу, з 19 на 20 березня, російські окупанти втратили на фронті 1400 солдатів. Загалом, втрати РФ починаючи з дня повномасштабного вторгнення складають вже майже 900 тис військових.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно знищили 1400 військовослужбовців РФ на фронті.
- Загальні втрати РФ від дня нападу на Україну до 20 березня 2025 року перевищують майже 900 тис осіб.
- Бойові дії за минулу добу описуються як інтенсивні, зі 155 бойовими зіткненнями, де особливо напружено було на Покровському напрямку.
Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 899 470 (+1400) осіб;
танків — 10 377 (+13) од.;
бойових броньованих машин — 21 561 (+38) од.;
артилерійських систем — 24 747 (+43) од.;
РСЗВ — 1322 (+2) од.;
засобів ППО — 1110 (+3) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 29 895 (+179) од.;
крилатих ракет — 3121 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 41 094 (+91) од.;
спеціальної техніки — 3870 од.
Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
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