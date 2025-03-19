ЗСУ розбили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку — відео

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили наступ російських окупантів. ЗСУ знищили бронетехніку та зірвали спробу прориву.

ЗСУ розбили колону російської техніки на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Ворог залучив колону бронемашин для доставки особового складу на передові позиції, однак ця спроба була зірвана силами оборони.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника.

Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші — виведені з ладу. Поширити

Крім того, залишки штурмових груп, які намагалися відступити, також потрапили під удари безпілотників і артилерії.