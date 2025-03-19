ЗСУ розбили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розбили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
втрати

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили наступ російських окупантів. ЗСУ знищили бронетехніку та зірвали спробу прориву.

Головні тези:

  • Українські захисники зупинили наступ російських окупантів на Сіверському напрямку.
  • ЗСУ успішно розбили колону російської техніки, яка намагалася прорвати оборону.
  • Артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника, знищивши частину бронемашин.

ЗСУ розбили колону російської техніки на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Ворог залучив колону бронемашин для доставки особового складу на передові позиції, однак ця спроба була зірвана силами оборони.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника.

Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші — виведені з ладу.

Крім того, залишки штурмових груп, які намагалися відступити, також потрапили під удари безпілотників і артилерії.

Спроба прориву провалилася, а позиції українських захисників залишилися непорушними. Ворог не зміг досягти успіху, а тактична ситуація на цьому напрямку залишилася під контролем Сил оборони України.

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