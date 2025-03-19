ВСУ разбили колонну техники армии РФ на Сиверском направлении — видео

На Северском направлении украинские защитники остановили наступление российских окупантов. ВСУ уничтожили бронетехнику и сорвали попытку прорыва.
Главные тезисы
- Украинские защитники пресекли попытку прорыва российской техники на Северском направлении.
- Артиллеристы и операторы FPV-дронов провели успешные удары по бронетехнике противника.
- Часть колонны бронемашин была уничтожена, часть выведена из строя в результате контратаки украинских сил обороны.
ВСУ разбили колонну российской техники на Северском направлении
На Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских окупантов, пытавшихся прорвать оборону с помощью бронетехники.
Враг привлек колонну бронемашин для доставки личного состава на передовые позиции, однако эта попытка была сорвана силами обороны.
Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли меткие удары по технике противника.
Кроме того, остатки пытавшихся отступить штурмовых групп также попали под удары беспилотников и артиллерии.
Попытка прорыва провалилась, а позиции украинских защитников остались незыблемыми. Враг не смог добиться успеха, а тактическая ситуация в этом направлении осталась под контролем Сил обороны Украины.
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