ВСУ разбили колонну техники армии РФ на Сиверском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ разбили колонну техники армии РФ на Сиверском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
потери
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На Северском направлении украинские защитники остановили наступление российских окупантов. ВСУ уничтожили бронетехнику и сорвали попытку прорыва.

Главные тезисы

  • Украинские защитники пресекли попытку прорыва российской техники на Северском направлении.
  • Артиллеристы и операторы FPV-дронов провели успешные удары по бронетехнике противника.
  • Часть колонны бронемашин была уничтожена, часть выведена из строя в результате контратаки украинских сил обороны.

ВСУ разбили колонну российской техники на Северском направлении

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских окупантов, пытавшихся прорвать оборону с помощью бронетехники.

Враг привлек колонну бронемашин для доставки личного состава на передовые позиции, однако эта попытка была сорвана силами обороны.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли меткие удары по технике противника.

В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие — выведены из строя.

Кроме того, остатки пытавшихся отступить штурмовых групп также попали под удары беспилотников и артиллерии.

Попытка прорыва провалилась, а позиции украинских защитников остались незыблемыми. Враг не смог добиться успеха, а тактическая ситуация в этом направлении осталась под контролем Сил обороны Украины.

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