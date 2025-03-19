ВСУ разбили колонну техники армии РФ на Сиверском направлении — видео

На Северском направлении украинские защитники остановили наступление российских окупантов. ВСУ уничтожили бронетехнику и сорвали попытку прорыва.

ВСУ разбили колонну российской техники на Северском направлении

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских окупантов, пытавшихся прорвать оборону с помощью бронетехники.

Враг привлек колонну бронемашин для доставки личного состава на передовые позиции, однако эта попытка была сорвана силами обороны.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли меткие удары по технике противника.

В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие — выведены из строя. Поделиться

Кроме того, остатки пытавшихся отступить штурмовых групп также попали под удары беспилотников и артиллерии.