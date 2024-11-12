Силы обороны разбили батальон российских штурмовиков на Курщине

В Курской области РФ Силы обороны успешно отразили массированный штурм российских войск. В частности, наши защитники уничтожили целый батальон окупантов.

На Курщине Силы обороны устроили "черный день" для россиян

Как рассказала пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик, 11 ноября был настоящий "черный день" для российских оккупантов, совершивших 5-6 волн атак.

Они пытались прорваться с десантом и бронетехникой, штурмовали населённые пункты, но наши воины уничтожили 10 единиц бронетехники. Три БТРа взорвались на минах, другую технику ликвидировали с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна". Остальные бронетехники уничтожили наши союзники. Также была ликвидирована группа захватчиков, а выжившие разбежались по посадкам, — отметила Анастасия Блищик. Поделиться

По словам Анастасии Блищик, 11 ноября противник атаковал силами, эквивалентными батальону, но Силы обороны уничтожили все подразделение. Скрывшихся в посадках будут искать и ликвидировать украинские беспилотники.

Блищик отметила, что ситуация в направлении сложная, но под контролем.

Относительно присутствия северокорейских солдат в Курской области, пресс-офицер сообщила, что в зоне ответственности 47-й бригады они пока не зафиксированы. Очевидно, что противник еще готовится привлечь их к боевым действиям.

РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области

По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.

Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.

Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.

Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских источников, Россия учит военных КНДР артиллерийской стрельбе, основам пехотной тактики и навыкам расчистки траншей. Украинские источники отмечают, что силы КНДР поделены на штурмовые подразделения и подразделения поддержки.

Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.