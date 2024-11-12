Силы обороны разбили батальон российских штурмовиков на Курщине

В Курской области РФ Силы обороны успешно отразили массированный штурм российских войск. В частности, наши защитники уничтожили целый батальон окупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны на Курщине успешно отразили массированный штурм российских войск, уничтожив целый батальон окупантов.
- Поддержка северокорейских сил может привести к значительным потерям в военных действиях, напоминающим опыт на востоке Украины.
- Согласно данным издания, Россия собирает 50 тысяч солдат для наступления в Курской области, что вызывает ожидания атаки со стороны северокорейских и российских войск.
- Ситуация на фронте в направлении сложная, но под контролем. Украинские и американские чиновники готовятся к предстоящим атакам и продолжают мониторинг ситуации.
- Российские войска готовятся начать наступление в Курской области, где северокорейские солдаты обучаются военным навыкам под руководством российских инструкторов.
На Курщине Силы обороны устроили "черный день" для россиян
Как рассказала пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик, 11 ноября был настоящий "черный день" для российских оккупантов, совершивших 5-6 волн атак.
По словам Анастасии Блищик, 11 ноября противник атаковал силами, эквивалентными батальону, но Силы обороны уничтожили все подразделение. Скрывшихся в посадках будут искать и ликвидировать украинские беспилотники.
Блищик отметила, что ситуация в направлении сложная, но под контролем.
Относительно присутствия северокорейских солдат в Курской области, пресс-офицер сообщила, что в зоне ответственности 47-й бригады они пока не зафиксированы. Очевидно, что противник еще готовится привлечь их к боевым действиям.
РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области
По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.
Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.
Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.
Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.
По словам американских источников, Россия учит военных КНДР артиллерийской стрельбе, основам пехотной тактики и навыкам расчистки траншей. Украинские источники отмечают, что силы КНДР поделены на штурмовые подразделения и подразделения поддержки.
Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.
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