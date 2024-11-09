Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Павловке, Волфину, Великой Писаревке, Журавке, Бессаловке, Угроедам и Леоновке; под ударами авиации оказалось Мирополье.

По имеющейся информации, российские оккупанты за сегодняшний день нанесли девять авиаударов по Курщине, сбросив при этом 15 КАБов. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых сегодня уже насчитывается 13.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. Две атаки противника еще продолжаются. В целом на направлении зафиксировано четыре боеприкосновения. Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.

Агрессор увеличил количество атак до 14 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Четыре боестолкновения продолжаются. Бомбардировочная авиация противника нанесла удары в районах Тернов и Ямполевки.

На Северском направлении враг наступал близ Верхнекаменского, нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районе Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отразили атаку оккупантов в районе Белой Горы. Противник продолжает уничтожать Часов Яр авиаударами, за сегодняшний день уже сбросил девять КАБов и нанес удары неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Константиновку.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районе Луча.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки отражены шестнадцать штурмов, в настоящее время длится семнадцать боев.

На Времевском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Богоявления, Трудового и Максимовки.