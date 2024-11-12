Сили оборони розбили батальйон російських штурмовиків на Курщині

На Курщині Сили оборони влаштували "чорний день" для росіян

Як розповіла пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик, 11 листопада був справжній “чорний день” для російських окупантів, які здійснили 5-6 хвиль атак.

Вони намагалися прорватися з десантом і бронетехнікою, штурмували населені пункти, але наші воїни знищили 10 одиниць бронетехніки. Три БТРи підірвалися на мінах, іншу техніку ліквідували за допомогою FPV-дронів і ПТРК "Стугна". Решту бронетехніки знищили наші союзники. Також була ліквідована група загарбників, а ті, хто вижив, розбіглися по посадках, — зазначила Анастасія Блищик. Поширити

За словами Анастасії Блищик, 11 листопада противник атакував силами, еквівалентними батальйону, але Сили оборони знищили весь підрозділ. Тих, хто сховався в посадках, шукатимуть і ліквідовуватимуть українські безпілотники.

Блищик зазначила, що ситуація в напрямку є складною, але під контролем.

Щодо присутності північнокорейських солдатів у Курській області, пресофіцерка повідомила, що у зоні відповідальності 47-ї бригади їх поки не зафіксовано. Очевидно, противник ще готується залучити їх до бойових дій.

РФ зібрала 50 тис солдатів для наступу у Курській області

За інформацією видання, яке посилається на американських та українських чиновників, російські війська готуються розпочати наступ у Курській області.

Згідно з останньою оцінкою США, Росія накопичила достатньо сил для тиску на кількох фронтах одночасно, не зменшуючи чисельності військ на сході України.

Американські чиновники зазначають, що масштабного наступу в Курській області поки не розпочато. Українські чиновники очікують на атаку за участі північнокорейських військових найближчими днями.

Наразі північнокорейські солдати проходять навчання з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських джерел, Росія навчає військових КНДР артилерійській стрільбі, основам піхотної тактики та навичкам розчищення траншей. Українські джерела зазначають, що сили КНДР поділені на штурмові підрозділи та підрозділи підтримки.

Американські чиновники вважають, що витіснити українські війська з Курської області буде складно, а російські та північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат, схожих до тих, які окупанти зазнали на сході України.