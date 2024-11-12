Путін поспішає повернути території на Курщині до інавгурації Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін поспішає повернути території на Курщині до інавгурації Трампа

Путін поспішає повернути території на Курщині до інавгурації Трампа
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Джерело:  The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін поспішає повернути під контроль РФ територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Для цього він розгорнув декілька тисяч солдатів.

Головні тези:

  • Путін має плани у підконтрольній території Курської області перед інавгурацією Трампа.
  • Російські та північнокорейські сили готуються до наступу в Курській області, що розглядається як загроза для України.
  • Західні дипломати висловлюють стурбованість щодо швидкого захоплення територій РФ перед інавгурацією Трампа.
  • Українські та американські чиновники очікують на наступ у Курській області та зачіпку північнокорейських військ.

Що відомо про плани Путіні щодо Курської області

Як зазначає видання, за оцінками союзників НАТО, Путін прагне відновити контроль над територіями, втраченими під час наступу України, до інавгурації Трампа 20 січня.

Британська військова розвідка, на яку посилається The Telegraph, прогнозує, що Росія посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції, зокрема з нових місць запуску неподалік кордону.

Очікується, що близько 12 000 північнокорейських призовників приєднаються до бойових дій у Курській області згідно з договором про військову підтримку між Росією і Північною Кореєю, укладеним цього року.

Українські аналітики припускають, що Кремль може спробувати використати цей масштабний контрнаступ у Курській області, щоб надалі просунутися в північно-східну Сумську область України.

Згідно з публікацією, наразі Росія відновила контроль приблизно над половиною території, яку раніше займали українські сили в Курській області.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що українські позиції атакують «десятки тисяч ворожих солдатів з найпотужніших російських ударних підрозділів».

Західні дипломати висловлюють занепокоєння, що Путін намагатиметься швидко захопити території до інавгурації Трампа, щоб зміцнити позиції Росії на потенційних мирних переговорах.

РФ зібрала 50 тис солдатів для наступу у Курській області

За інформацією видання, яке посилається на американських та українських чиновників, російські війська готуються розпочати наступ у Курській області.

Згідно з останньою оцінкою США, Росія накопичила достатньо сил для тиску на кількох фронтах одночасно, не зменшуючи чисельності військ на сході України.

Американські чиновники зазначають, що масштабного наступу в Курській області поки не розпочато. Українські чиновники очікують на атаку за участі північнокорейських військових найближчими днями.

Наразі північнокорейські солдати проходять навчання з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських джерел, Росія навчає військових КНДР артилерійській стрільбі, основам піхотної тактики та навичкам розчищення траншей. Українські джерела зазначають, що сили КНДР поділені на штурмові підрозділи та підрозділи підтримки.

Американські чиновники вважають, що витіснити українські війська з Курської області буде складно, а російські та північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат, схожих до тих, які окупанти зазнали на сході України.

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