Путин спешит вернуть территории на Курщине к инаугурации Трампа

Российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль РФ территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Для этого он развернул несколько тысяч солдат.

Что известно о планах Путини по Курской области

Как отмечает издание, по оценкам союзников НАТО, Путин стремится возобновить контроль над территориями, утраченными во время наступления Украины, до инаугурации Трампа 20 января.

Британская военная разведка, на которую ссылается The Telegraph, прогнозирует, что Россия усилит атаки беспилотников-камикадзе на украинские позиции, в том числе с новых мест запуска вблизи границы.

Ожидается, что около 12 000 северокорейских призывников присоединятся к боевым действиям в Курской области согласно договору о военной поддержке между Россией и Северной Кореей, заключенном в этом году.

Украинские аналитики предполагают, что Кремль может попытаться использовать это масштабное контрнаступление в Курской области, чтобы в дальнейшем продвинуться в северо-восточную Сумскую область Украины.

Согласно публикации, сейчас Россия возобновила контроль примерно над половиной территории, ранее занимавшей украинские силы в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские позиции атакуют «десятки тысяч вражеских солдат из мощнейших российских ударных подразделений».

Западные дипломаты выражают обеспокоенность, что Путин постарается быстро захватить территории до инаугурации Трампа, чтобы укрепить позиции России на потенциальных мирных переговорах. Поделиться

РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области

По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.

Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.

Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.

Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских источников, Россия учит военных КНДР артиллерийской стрельбе, основам пехотной тактики и навыкам расчистки траншей. Украинские источники отмечают, что силы КНДР поделены на штурмовые подразделения и подразделения поддержки. Поделиться

Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.