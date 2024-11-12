Путин спешит вернуть территории на Курщине к инаугурации Трампа

Российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль РФ территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Для этого он развернул несколько тысяч солдат.
Главные тезисы
- Путин спешит вернуть под контроль РФ территорию Курской области до инаугурации Трампа, разворачивая тысячи солдат.
- Северокорейские призывники могут присоединиться к боевым действиям в Курской области в рамках договора с Россией, что угрожает Украине.
- Западные дипломаты выражают обеспокоенность быстрым захватом территорий РФ и его возможными влияниями на мирные переговоры.
- Россия накопила значительные силы на востоке Украины и готовится к наступлению в Курской области, где проходят совместные учения с северокорейскими силами.
Что известно о планах Путини по Курской области
Как отмечает издание, по оценкам союзников НАТО, Путин стремится возобновить контроль над территориями, утраченными во время наступления Украины, до инаугурации Трампа 20 января.
Британская военная разведка, на которую ссылается The Telegraph, прогнозирует, что Россия усилит атаки беспилотников-камикадзе на украинские позиции, в том числе с новых мест запуска вблизи границы.
Ожидается, что около 12 000 северокорейских призывников присоединятся к боевым действиям в Курской области согласно договору о военной поддержке между Россией и Северной Кореей, заключенном в этом году.
Украинские аналитики предполагают, что Кремль может попытаться использовать это масштабное контрнаступление в Курской области, чтобы в дальнейшем продвинуться в северо-восточную Сумскую область Украины.
Согласно публикации, сейчас Россия возобновила контроль примерно над половиной территории, ранее занимавшей украинские силы в Курской области.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские позиции атакуют «десятки тысяч вражеских солдат из мощнейших российских ударных подразделений».
РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области
По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.
Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.
Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.
Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.
Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.
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