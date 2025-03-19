Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64.

Головні тези:

  • ЗСУ ведуть битву з російськими окупантами, стримуючи їхні наступальні дії на території України.
  • З початку доби відбулося понад 60 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ на різних напрямках українського фронту.
  • Сили оборони успішно відбили численні атаки ворожих військ на різних напрямках, утримуючи свої позиції та запобігаючи просуванню вглиб території.

Актуальна ситуація на фронті 19 березня

Оперативна інформація станом на 16.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Хрінівка, Прогрес Чернігівської області; Степок, Попівка Сумської області; Відродженівське Харківської області. Також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Угроїди, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області.

  • На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічної. Боєзіткнення триває до цього часу.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку поблизу Загризового.

  • На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в напрямку Олександро-Шультиного, атаку відбито.

  • На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Шість штурмів загарбників наші захисники відбили, ще три атаки тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень ще триває.

  • На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватись в районі Костянтинополя.

  • На Гуляйпільському напрямку ворог атакує позиції наших військ в напрямку Новополя, триває одне боєзіткнення.

  • На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степового. Бої тривають до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Ясна Поляна, Блакитне та Новоіванівка.

  • З початку доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Бургунці та Вирівці.

  • Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали дев’ять ворожих атак, чотири бої точаться до цього часу. Також авіація загарбників на цьому напрямку завдала сім авіаударів, скинувши при цьому вісім КАБів.

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