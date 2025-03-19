Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Хрінівка, Прогрес Чернігівської області; Степок, Попівка Сумської області; Відродженівське Харківської області. Також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Угроїди, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Шість штурмів загарбників наші захисники відбили, ще три атаки тривають.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічної. Боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакує позиції наших військ в напрямку Новополя, триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степового. Бої тривають до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Ясна Поляна, Блакитне та Новоіванівка.

З початку доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Бургунці та Вирівці.