Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 64.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток.
- Силы обороны успешно отразили атаки в разных направлениях, удерживая свои позиции и предотвращая продвижение вглубь территории.
- Российские захватчики предприняли многочисленные попытки наступления, но украинские войска сдерживают давление и успешно сопротивляются.
Актуальная ситуация на фронте 19 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник однажды атаковал позиции наших подразделений вблизи Двухлетней. Боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызового.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Ямполевки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в направлении Александро-Шультиного, атака отбита.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого, Крымского и Делиевки. Шесть штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще три атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают давление и отразили 24 атаки, пять боестолкновений еще продолжается.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районе Константинополя.
На Гуляйпольском направлении враг атакует позиции наших войск в направлении Новополя, продолжается одно боестолкновение.
На Ореховском направлении кафиры совершили две атаки в направлении Степного. Бои продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Ясная Поляна, Голубое и Новоивановка.
С начала суток на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаударов по Бургунце и Выровке.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отражали девять вражеских атак, четыре боя продолжаются до сих пор. Также авиация захватчиков на этом направлении нанесла семь авиаударов, сбросив при этом восемь КАБ.
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