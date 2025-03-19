Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Тимоновичи, Хреновка, Прогресс Черниговской области; Степок, Поповка Сумской области; Возрожденское Харьковской области. Также противник нанес авиаудара по районам населенных пунктов Угроиды, Мирополья, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого, Крымского и Делиевки. Шесть штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще три атаки продолжаются.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Ямполевки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Харьковском направлении противник однажды атаковал позиции наших подразделений вблизи Двухлетней. Боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны сдерживают давление и отразили 24 атаки, пять боестолкновений еще продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении враг атакует позиции наших войск в направлении Новополя, продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении кафиры совершили две атаки в направлении Степного. Бои продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Ясная Поляна, Голубое и Новоивановка.

С начала суток на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаударов по Бургунце и Выровке.