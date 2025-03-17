ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 19 танков РФ в течение суток

За последние сутки с 16 на 17 марта войска России потеряли на войне против Украины 1210 солдат, систему реактивного залпового огня и более 100 беспилотных летательных аппаратов.
Главные тезисы
- За последние сутки количество погибших солдат России на войне против Украины составляет 1210 человек.
- Потери армии РФ с начала конфликта оцениваются в близкие к 900 тыс человек, включая технику и вооружение.
- Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.03.25 составили более 895 тыс. человек, а также значительное количество боевой техники и авиации уничтожено или выведено из строя.
Генштаб обновил потери оккупантов РФ в течение суток
Количество ликвидированного личного состава армии РФ в войне против Украины составляет около 900 тыс человек.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 895 450 (+1210) человек ликвидировано;
танков — 10 344 (+19) ед;
боевых бронированных машин — 21 489 (+11) ед;
артиллерийских систем — 24 598 (+37) ед;
РСЗО — 1318 (+1) ед;
средств ПВО — 1104 ед.;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 467 (+54) ед;
крылатых ракет — 3121 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 40 785 (+101) ед;
специальной техники — 3778 (+1) ед.
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