ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 19 танков РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 19 танков РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 16 на 17 марта войска России потеряли на войне против Украины 1210 солдат, систему реактивного залпового огня и более 100 беспилотных летательных аппаратов.

Главные тезисы

  • За последние сутки количество погибших солдат России на войне против Украины составляет 1210 человек.
  • Потери армии РФ с начала конфликта оцениваются в близкие к 900 тыс человек, включая технику и вооружение.
  • Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.03.25 составили более 895 тыс. человек, а также значительное количество боевой техники и авиации уничтожено или выведено из строя.

Генштаб обновил потери оккупантов РФ в течение суток

Количество ликвидированного личного состава армии РФ в войне против Украины составляет около 900 тыс человек.

Потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 895 450 (+1210) человек ликвидировано;

  • танков — 10 344 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 489 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 24 598 (+37) ед;

  • РСЗО — 1318 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1104 ед.;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 467 (+54) ед;

  • крылатых ракет — 3121 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 785 (+101) ед;

  • специальной техники — 3778 (+1) ед.

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